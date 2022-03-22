В Кремле прокомментировали слова Зеленского о референдуме
- АГН «Москва»
«Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций», — сказал Песков.
Он добавил, что в настоящий момент обсуждение деталей на публике может только повредить переговорному процессу.
Ранее Зеленский в интервью ряду СМИ Украины и Европы выступил за вынесение некоторых возможных компромиссных договорённостей с Россией на референдум.