В Кремле прокомментировали слова Зеленского о референдуме

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Украины Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму.
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о референдуме
  • АГН «Москва»

«Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящий момент обсуждение деталей на публике может только повредить переговорному процессу.

Ранее Зеленский в интервью ряду СМИ Украины и Европы выступил за вынесение некоторых возможных компромиссных договорённостей с Россией на референдум.

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