В Кремле отметили поддержку большинством россиян спецоперации России по защите Донбасса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что большинство россиян поддерживают спецоперацию России по защите Донбасса.

«Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию, тоже слышат.

«Безусловно, мнение слышат. Но всё-таки меньшинство есть меньшинство», — добавил Песков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.