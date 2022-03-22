В Кремле отметили поддержку большинством россиян спецоперации России по защите Донбасса
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«Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт», — сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию, тоже слышат.
«Безусловно, мнение слышат. Но всё-таки меньшинство есть меньшинство», — добавил Песков.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.