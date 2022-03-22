Российская армия поразила 137 военных объектов Украины и сбила 14 БПЛА

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Подразделения ВС России поразили 137 военных объектов на Украине и сбили в воздухе 14 БПЛА, сообщили в российском Минобороны.
Российская армия поразила 137 военных объектов Украины и сбила 14 БПЛА
  • © Минобороны РФ

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один Bayraktar TB2. Группой «ночных охотников»... уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР», — следует из текста официального заявления.

Кроме того, за сутки российская авиация поразила 137 военных объектов на Украине, среди которых — шесть пунктов управления и узлов связи, две установки РСЗО, один ЗРК, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники.

Командир российского экипажа вертолёта Ка-52 ранее рассказал о деталях спецоперации на Украине.

По его словам, отечественные современные комплексы обороны уже не раз спасали от пуска ракет.

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