Командир российского экипажа вертолёта Ка-52 рассказал о деталях спецоперации на Украине

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Минобороны России опубликовало интервью с командиром экипажа вертолёта Ка-52, который рассказал детали спецоперации на Украине.

«Больше всего запомнился выход на прикрытие колонн, потому что, когда ты летишь и сопровождаешь свою технику, своих ребят, любой, кто двигается ей навстречу, является для тебя потенциальным противником... А так — полёты спокойные, боевая подготовка на высшем уровне», — сказал он.

По его словам, российские современные комплексы обороны уже не раз спасали от пуска ракет.

«Постоянно после боевых вылетов происходит сбор личного состава лётного и идёт разбор того, что произошло на территории противника. То есть рассказываются нюансы, чем противник дышит, как работает. Потому что очень сильное идёт противодействие ПЗРК иностранных производств», — рассказал пилот.

Ранее командир вертолёта Ми-24 Олег Есман рассказал, как ему удалось уклониться от запущенной ВСУ ракеты ПЗРК Stinger во время высадки десанта на одном из украинских аэродромов.

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