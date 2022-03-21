Командир вертолёта Ми-24 рассказал, как ему удалось уклониться от ракеты ПЗРК Stinger

Командир вертолёта Ми-24 Олег Есман рассказал, как ему удалось уклониться от запущенной ВСУ ракеты ПЗРК Stinger во время высадки десанта на одном из украинских аэродромов.

Есман входил в группу Ми-24, которые должны были расчистить аэродром перед высадкой десантников с вертолётов Ми-8, при пролёте Днепра по ним начался плотный огонь. По словам командира, было около 14—15 пусков ракет Stinger.

«При первом же заходе мне в лоб выпустили Stinger. В этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения было доли секунд. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолёт в слабый левый крен, увидел, что ракета идёт мне в двигатели, и далее резким манёвром вправо ушёл от ракеты», — рассказал он.

Военнослужащий добавил, что ракета взорвалась в районе хвостовой балки и перебила блоки.

В результате нарушилось управление, отказали автопилот и приборы, однако индикаторы показывали скорость и высоту, а вертолёт мог продолжать вести огонь.

На зачистку аэродрома потребовалось около восьми минут, после чего подошла десантная группа и высадилась без потерь, отметил он.

Ранее лётчик штурмовика Су-25 ВКС России сумел приземлиться на аэродроме базирования после попадания в самолёт ракеты ПЗРК на Украине.