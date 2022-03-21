Заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом перешёл под контроль российских военных

Российские военные взяли под контроль заглублённый командный пункт ВСУ в Николаевке под Киевом, заявили в Минобороны России.

«Был взят под контроль защищённый заглублённый командный пункт Вооружённых сил Украины. Добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины — старшие офицеры ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские десантники захватили большое количество вооружений и техники отступающих украинских националистов в пригороде Киева.

Трофеи будут переданы военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР.