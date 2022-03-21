Заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом перешёл под контроль российских военных

Короткая ссылка
Российские военные взяли под контроль заглублённый командный пункт ВСУ в Николаевке под Киевом, заявили в Минобороны России.
Заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом перешёл под контроль российских военных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Был взят под контроль защищённый заглублённый командный пункт Вооружённых сил Украины. Добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины — старшие офицеры ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские десантники захватили большое количество вооружений и техники отступающих украинских националистов в пригороде Киева.

Трофеи будут переданы военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить