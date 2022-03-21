Подразделения ВДВ России вытеснили нацбаты из пригорода Киева и захватили оружие
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населённого пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», — сообщили в российском Минобороны.
Техника и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР.
15 марта стало известно, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносимые зенитно-ракетные комплексы западного производства.