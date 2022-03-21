Подразделения ВДВ России вытеснили нацбаты из пригорода Киева и захватили оружие

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Военнослужащие ВДВ России захватили большое количество вооружений и техники отступающих украинских националистов в пригороде Киева.

«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населённого пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», — сообщили в российском Минобороны.

Техника и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР.

15 марта стало известно, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносимые зенитно-ракетные комплексы западного производства.

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