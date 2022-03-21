В ДНР сообщили о ранениях 28 мирных жителей и двух журналистов из КНР

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За минувшие сутки ранения получили 28 мирных граждан и два корреспондента из Китая, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
В ДНР сообщили о ранениях 28 мирных жителей и двух журналистов из КНР
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобождённых ВС ДНР территорий), в т. ч. четыре ребёнка, а также двое корреспондентов из КНР», — говорится в сообщении.

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