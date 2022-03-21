В ДНР сообщили о ранениях 28 мирных жителей и двух журналистов из КНР
- © РИА Новости / Алексей Куденко
«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобождённых ВС ДНР территорий), в т. ч. четыре ребёнка, а также двое корреспондентов из КНР», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об обстреле украинскими военнослужащими Петровского района Донецка из РСЗО «Град».
Вооружённые силы России в рамках спецоперации на Украине завершают разгром националистического батальона «Донбасс» и за сутки продвинулись на 12 км.