Белоруссия не намерена переходить на российский рубль

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Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что речь о переходе страны на российский рубль не идёт.

«О таком у нас речь никогда напрямую и не шла», — приводит Интерфакс слова Селиверстова.

Он пояснил, что стоит вопрос о том, чтобы Белоруссия во внешней торговле использовала ту валюту, которая есть у союзных государств.

Селиверстов выразил мнение, что развивающаяся финансовая ситуация может подстегнуть многих к уходу от доллара, в такой ситуации расчёты в российских рублях кажутся вполне удобными.

«Надо переводить взаимоотношения с партнёром на ту валюту, которая действует у него и у нас. Зачем нам валюта третьих стран?» — подчеркнул министр.

Ранее Селиверстов сообщал, что Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по государственным кредитам на срок от пяти до шести лет.

До этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поручил членам правительства изучить возможность перехода на расчёты за энергоносители в российских рублях.

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