На Украине водителям запретили пользоваться видеорегистраторами

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Министр внутренних дел Украины Антон Геращенко объявил, что водителям на Украине стало запрещено использовать видеорегистраторы.

«Запрет действует во всех регионах страны, особенно там, где происходят боевые действия», — приводит РИА Новости заявление Геращенко.

Таким образом, запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны.

По словам министра, запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране.

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