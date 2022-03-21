На Украине водителям запретили пользоваться видеорегистраторами

Министр внутренних дел Украины Антон Геращенко объявил, что водителям на Украине стало запрещено использовать видеорегистраторы.

«Запрет действует во всех регионах страны, особенно там, где происходят боевые действия», — приводит РИА Новости заявление Геращенко.

Таким образом, запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны.

По словам министра, запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране.