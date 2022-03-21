Замкомандующего Черноморским флотом капитан Палий погиб в ходе спецоперации на Украине

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Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева подтвердила смерть замкомандующего Черноморским флотом капитана 1-го ранга Андрея Палия.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича», — написала Алтабаева в своём Telegram-канале.

По её словам, он погиб в боях за освобождение Мариуполя.

«Мы запомним его как офицера с большой буквы, мужественного защитника нашей Родины, преданного присяге и Военно-Морскому Флоту», — добавила она.

Смерть капитана также подтвердил Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

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