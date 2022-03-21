Замкомандующего Черноморским флотом капитан Палий погиб в ходе спецоперации на Украине
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича», — написала Алтабаева в своём Telegram-канале.
По её словам, он погиб в боях за освобождение Мариуполя.
«Мы запомним его как офицера с большой буквы, мужественного защитника нашей Родины, преданного присяге и Военно-Морскому Флоту», — добавила она.
Смерть капитана также подтвердил Следственный комитет России.
Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.