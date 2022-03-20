Россия доставила республикам Донбасса и на Украину более 3,7 тысячи тонн гумпомощи

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Россия доставила в республики Донбасса и на Украину более 3,7 тыс. т гуманитарных грузов в целях помощи мирным жителям, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Россия доставила республикам Донбасса и на Украину более 3,7 тысячи тонн гумпомощи
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«В населённые пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 492 гуманитарных акций доставлено 3799 т груза», — заявил Мизинцев.

За сутки было проведено 28 гуманитарных акций, в рамках которых мирному населению передали 180 т продуктов питания, средств гигиены и лекарств.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие доставили более 75 т гуманитарной помощи жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов. 

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