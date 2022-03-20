Российские военные доставили свыше 75 тонн гуманитарной помощи в Херсон

Российские военнослужащие доставили более 75 т гуманитарной помощи жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Гуманитарная помощь общим объёмом более 75 т была доставлена в областную столицу для жителей Херсона и близлежащих населённых пунктов», — сказано в сообщении.

Гражданам выданы продовольственные наборы, включающие продукты первой необходимости — крупы, сахар, консервы, картофель и фрукты.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Херсона. Люди выстроились в очереди за водой, продуктами, средствами гигиены и медикаментами.