Спецкор RT пообщался с жителями освобождённого населённого пункта Степного в ДНР
- РИА Новости
По словам жителя Степного, администрация посёлка уехала после первого дня бомбёжки.
«Больше её здесь не было — никого», — заявил мужчина.
Он также сообщил, что местным жителям не предоставили возможности покинуть Степное по гуманитарным коридорам.
«(Гуманитарные. — RT) коридоры куда? Нам не давали (уехать в ДНР. — RT). Мы все бы туда уже уехали», — заключил местный житель.
Ранее военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.