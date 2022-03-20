Спецкор RT пообщался с жителями освобождённого населённого пункта Степного в ДНР

Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин пообщался с жителями освобождённого населённого пункта Степного в Донецкой Народной Республике.

По словам жителя Степного, администрация посёлка уехала после первого дня бомбёжки.

«Больше её здесь не было — никого», — заявил мужчина.

Он также сообщил, что местным жителям не предоставили возможности покинуть Степное по гуманитарным коридорам.

«(Гуманитарные. — RT) коридоры куда? Нам не давали (уехать в ДНР. — RT). Мы все бы туда уже уехали», — заключил местный житель.

Ранее военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.