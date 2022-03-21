В ДНР сообщили о более чем 150 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные с начала суток выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152-мм и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120-мм и 82-мм миномётов, а также гранатомётов», — говорится в сообщении в Telegram.

Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов ДНР.

В результате стрельбы погибли двое мирных граждан, было повреждено 26 жилых домов.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Донецка минами со стороны украинских военных.

Военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.