В ДНР сообщили о более чем 150 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

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Украинские военные с начала суток выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.
В ДНР сообщили о более чем 150 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«С начала текущих суток противник выпустил более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152-мм и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120-мм и 82-мм миномётов, а также гранатомётов», — говорится в сообщении в Telegram.

Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов ДНР.

В результате стрельбы погибли двое мирных граждан, было повреждено 26 жилых домов.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Донецка минами со стороны украинских военных.

Военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.

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