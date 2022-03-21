В ДНР сообщили о более чем 150 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
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«С начала текущих суток противник выпустил более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152-мм и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120-мм и 82-мм миномётов, а также гранатомётов», — говорится в сообщении в Telegram.
Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов ДНР.
В результате стрельбы погибли двое мирных граждан, было повреждено 26 жилых домов.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Донецка минами со стороны украинских военных.
Военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.