СК России возбудил ещё два дела в связи с массированными обстрелами Донбасса

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела в связи с обстрелами украинскими военными жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным следствия, в период 19—20 марта в результате обстрелов в Донецке, Мариуполе, Докучаевке и других населённых пунктах ДНР погиб один мирный житель, ещё 12 человек пострадали.

Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания детских садов.

Ранее сообщалось, что в Сумах на химическом заводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, а также минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области.