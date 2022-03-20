СК России возбудил ещё два дела в связи с массированными обстрелами Донбасса

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела в связи с обстрелами украинскими военными жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
СК России возбудил ещё два дела в связи с массированными обстрелами Донбасса
  • РИА Новости

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным следствия, в период 19—20 марта в результате обстрелов в Донецке, Мариуполе, Докучаевке и других населённых пунктах ДНР погиб один мирный житель, ещё 12 человек пострадали.

Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания детских садов.

Ранее сообщалось, что в Сумах на химическом заводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, а также минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить