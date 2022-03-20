Бастрыкин поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР и минирование химзавода в Сумах

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, а также минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области.
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР и минирование химзавода в Сумах
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом СК сообщает в своём Telegram-канале.

«Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей... Кроме того, председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к соответствующим преступлениям лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.

Также сообщалось, что в Сумах на химическом заводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.

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