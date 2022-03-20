Бастрыкин поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР и минирование химзавода в Сумах
- РИА Новости
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Об этом СК сообщает в своём Telegram-канале.
«Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей... Кроме того, председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области», — говорится в заявлении.
Отмечается, что он поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к соответствующим преступлениям лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.
Также сообщалось, что в Сумах на химическом заводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.