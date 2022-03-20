В Эстонии прокомментировали инцидент со снятием российского флага с посольства в Тарту

Короткая ссылка
Эстонские правоохранительные органы проведут проверку по факту снятия российского флага с канцелярии посольства в Тарту, виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Об этом заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.
В Эстонии прокомментировали инцидент со снятием российского флага с посольства в Тарту
  • AFP
  • © RAIGO PAJULA

«Кто это сделал, я не знаю, но настроения протестные очень сильны, и это мог сделать, в принципе, прохожий. Вряд ли это какая-то организованная группировка была», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тоом добавила, что в Эстонии к русским относятся спокойно, четверть жителей страны говорит на русском языке.

«У нас у самих достаточно много российских граждан. По официальным данным — 80 тыс., но я думаю, что на самом деле больше, потому что многие имеют двойное гражданство», — сказала депутат.

Ранее посольство России в Таллине заявило, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии дипмиссии в эстонском Тарту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить