В Эстонии прокомментировали инцидент со снятием российского флага с посольства в Тарту

Эстонские правоохранительные органы проведут проверку по факту снятия российского флага с канцелярии посольства в Тарту, виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Об этом заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

«Кто это сделал, я не знаю, но настроения протестные очень сильны, и это мог сделать, в принципе, прохожий. Вряд ли это какая-то организованная группировка была», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тоом добавила, что в Эстонии к русским относятся спокойно, четверть жителей страны говорит на русском языке.

«У нас у самих достаточно много российских граждан. По официальным данным — 80 тыс., но я думаю, что на самом деле больше, потому что многие имеют двойное гражданство», — сказала депутат.

Ранее посольство России в Таллине заявило, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии дипмиссии в эстонском Тарту.