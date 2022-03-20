В Эстонии прокомментировали инцидент со снятием российского флага с посольства в Тарту
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«Кто это сделал, я не знаю, но настроения протестные очень сильны, и это мог сделать, в принципе, прохожий. Вряд ли это какая-то организованная группировка была», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Тоом добавила, что в Эстонии к русским относятся спокойно, четверть жителей страны говорит на русском языке.
«У нас у самих достаточно много российских граждан. По официальным данным — 80 тыс., но я думаю, что на самом деле больше, потому что многие имеют двойное гражданство», — сказала депутат.
Ранее посольство России в Таллине заявило, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии дипмиссии в эстонском Тарту.