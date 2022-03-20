Неизвестные сорвали флаг со здания канцелярии посольства России в Эстонии

Короткая ссылка
Посольство России в Таллине заявило, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии дипмиссии в эстонском Тарту.
Неизвестные сорвали флаг со здания канцелярии посольства России в Эстонии
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Ogorodnikov / EyeEm

«19 марта был совершён очередной акт вандализма — сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту», — сообщило посольство России в Таллине в Twitter.

В дипломатической миссии надеются, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг России будет возвращён на своё место.

Ранее мужчина на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить