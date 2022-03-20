Неизвестные сорвали флаг со здания канцелярии посольства России в Эстонии

Посольство России в Таллине заявило, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии дипмиссии в эстонском Тарту.

«19 марта был совершён очередной акт вандализма — сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту», — сообщило посольство России в Таллине в Twitter.

В дипломатической миссии надеются, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг России будет возвращён на своё место.

Ранее мужчина на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине.