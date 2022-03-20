Неизвестные сорвали флаг со здания канцелярии посольства России в Эстонии
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«19 марта был совершён очередной акт вандализма — сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту», — сообщило посольство России в Таллине в Twitter.
В дипломатической миссии надеются, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг России будет возвращён на своё место.
Ранее мужчина на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине.