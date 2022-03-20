МЧС России доставило на Украину и в Донбасс 250 т гуманитарной помощи

МЧС России доставило 250 т гуманитарной помощи для жителей Украины и Донбасса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«20 марта колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объёмом порядка 250 т», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что гуманитарный груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости для жителей Донбасса и Украины.

Как стало известно ранее, российские военнослужащие доставили более 75 т гуманитарной помощи жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов.