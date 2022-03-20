На Украине запретили продажу и применение произведённых в Белоруссии препаратов

По указу Минздрава Украины в стране запрещается продажа и применение лекарств, произведённых на территории Белоруссии.

«Министерство здравоохранения запретило применение на территории Украины 39 лекарственных средств, производители... которых имеют юридический адрес и/или адрес места ведения деятельности в Республике Беларусь», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что белорусские заводы не производят оригинальных препаратов, на Украине есть их аналоги, поэтому новые меры не повредят украинцам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская сторона выступает исключительно за переговоры и мирное урегулирование ситуации на Украине.