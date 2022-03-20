Володин назвал запрет деятельности ряда партий на Украине «очередной ошибкой Зеленского»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение СНБО Украины временно запретить деятельность ряда партий в стране является ошибкой украинского президента Владимира Зеленского.
Володин назвал запрет деятельности ряда партий на Украине «очередной ошибкой Зеленского»
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Очередная ошибка Зеленского. Киев запретил деятельность 11 политических партий Украины. Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ», — сказал Володин.

При этом он отметил, что Европа, в свою очередь, как всегда, закрывает глаза на эту ситуацию и «занимает страусиную позицию». 

«Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актёром, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране.

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