Российские лётчики рассказали о боях в ходе спецоперации на Украине
Как сообщает Минобороны России, старший лейтенант Иван Перепёлкин во время боевого дежурства поразил управляемыми ракетами класса «воздух — воздух» два Су-27 ВСУ.
- Старший лейтенант Иван Перепёлкин
«У них задача была сбить наши самолёты... Выполнил сближение с необходимыми действиями, потом захват, пуск по одной цели, по второй. Несколько ракет пустил. Проконтролировал, что было поражение воздушных целей, затем развернулся и в скором времени покинул место боевых действий», — сказал он.
По его словам, в данный момент лётчики получают колоссальный опыт ведения воздушных боёв.
Вместе с этим майор Виктор Дудин, например, уничтожил вражеский Су-27 ВСУ в дуэльном бою с первого захода, а также не раз срывал атаки ВСУ.
- Майор Виктор Дудин
«Выполнили выход в район, обнаружили воздушную цель. Мой ведомый выполнил моё прикрытие, я выполнил по командам КП, затем самостоятельно наведение на воздушную цель, выполнил пуски по этой воздушной цели, цель была поражена», — рассказал он.
Отмечается, что оба военнослужащих представлены к государственным наградам.
Ранее заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов посетил Военный клинический госпиталь Министерства обороны в Подольске, где встретился с раненными в ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими и наградил особо отличившихся в ходе операции.