Российские лётчики рассказали о боях в ходе спецоперации на Украине

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Российские лётчики Виктор Дудин и Иван Перепёлкин рассказали о боях в ходе специальной операции на Украине.

Как сообщает Минобороны России, старший лейтенант Иван Перепёлкин во время боевого дежурства поразил управляемыми ракетами класса «воздух — воздух» два Су-27 ВСУ. 

  • Старший лейтенант Иван Перепёлкин

«У них задача была сбить наши самолёты... Выполнил сближение с необходимыми действиями, потом захват, пуск по одной цели, по второй. Несколько ракет пустил. Проконтролировал, что было поражение воздушных целей, затем развернулся и в скором времени покинул место боевых действий», — сказал он.

По его словам, в данный момент лётчики получают колоссальный опыт ведения воздушных боёв.

Вместе с этим майор Виктор Дудин, например, уничтожил вражеский Су-27 ВСУ в дуэльном бою с первого захода, а также не раз срывал атаки ВСУ.

  • Майор Виктор Дудин

«Выполнили выход в район, обнаружили воздушную цель. Мой ведомый выполнил моё прикрытие, я выполнил по командам КП, затем самостоятельно наведение на воздушную цель, выполнил пуски по этой воздушной цели, цель была поражена», — рассказал он.

Отмечается, что оба военнослужащих представлены к государственным наградам.

Ранее заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов посетил Военный клинический госпиталь Министерства обороны в Подольске, где встретился с раненными в ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими и наградил особо отличившихся в ходе операции.

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