Замминистра обороны России наградил участников военной спецоперации на Украине

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов посетил Военный клинический госпиталь Министерства обороны в Подольске, где встретился с раненными в ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими.

Особо отличившихся бойцов Иванов наградил медалями «За отвагу» и наградами, согласно подписанному накануне указу президента России.

Среди награждённых — ефрейтор Виталий Карнаев. Во время марша его колонна попала в засаду и подверглась миномётному и артиллерийскому обстрелу. В ходе боя, несмотря на полученное осколочное ранение, Карнаев обеспечил связь командира батальонно-тактической группы. Эти действия позволили сохранить управление подразделением, в результате атака противника была отбита, а часть националистов уничтожена.

Военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине, проходят лечение в российских госпиталях. 

После выписки их направляют в медицинские центры и санатории для полной реабилитации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военным Вооружённых сил России, которые отличились в ходе специальной операции на Украине, в том числе звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».