Шойгу вручил государственные награды отличившимся в спецоперации на Украине военным
- РИА Новости
Звездой Героя России отмечен командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин. Орденом Мужества награждён рядовой Андрей Чернышев.
Медали «За отвагу» получили младший сержант Игорь Видельский, командир ремонтного отделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии младший сержант Александр Голубев, командир взвода 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии старший лейтенант Валерий Жуков, военнослужащие медицинской службы прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко.
Также медалями «За отвагу» награждены командир взвода 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии лейтенант Сергей Козин, заместитель командира полка 106-й воздушно-десантной дивизии майор Иван Лалла, командир взвода обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщик Арсалан Мункуев, начальник штаба парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Павел Слизько и командир группы спецназначения Южного военного округа лейтенант Александр Таран.
Шойгу отметил, что все награждённые достойно выполнили долг. Глава оборонного ведомства поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
«Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.