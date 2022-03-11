Шойгу вручил государственные награды отличившимся в спецоперации на Украине военным

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военным Вооружённых сил России, которые отличились в ходе специальной операции на Украине, в том числе звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».

РИА Новости