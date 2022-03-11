Шойгу вручил государственные награды отличившимся в спецоперации на Украине военным

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военным Вооружённых сил России, которые отличились в ходе специальной операции на Украине, в том числе звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».
Шойгу вручил государственные награды отличившимся в спецоперации на Украине военным
  • РИА Новости

Звездой Героя России отмечен командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин. Орденом Мужества награждён рядовой Андрей Чернышев.

Медали «За отвагу» получили младший сержант Игорь Видельский, командир ремонтного отделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии младший сержант Александр Голубев, командир взвода 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии старший лейтенант Валерий Жуков, военнослужащие медицинской службы прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко.

Также медалями «За отвагу» награждены командир взвода 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии лейтенант Сергей Козин, заместитель командира полка 106-й воздушно-десантной дивизии майор Иван Лалла, командир взвода обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщик Арсалан Мункуев, начальник штаба парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Павел Слизько и командир группы спецназначения Южного военного округа лейтенант Александр Таран.

Шойгу отметил, что все награждённые достойно выполнили долг. Глава оборонного ведомства поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

«Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.

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