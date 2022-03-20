В ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных

Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В результате обстрелов в населённом пункте Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за всё время военной спецоперации на Украине российские вооружённые силы уничтожили почти 1400 танков и иной бронетехники ВСУ.

Российские вооружённые силы, продолжая наступление в ходе спецоперации на Украине, взяли под контроль населённые пункты Новомайорское и Пречистовка.