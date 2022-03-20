Командные компьютерные учения НАТО начнутся в Грузии 20 марта
«Учения НАТО — Грузия 2022 года являются командно-штабными, они включают в себя компьютерное обучение», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что в них примут участие представители 23 стран — участниц и партнёров НАТО.
Участники будут развивать навыки планирования операций с помощью компьютерного моделирования, обучение поможет повысить оперативную совместимость между военными Грузии и НАТО.
Ранее в пресс-службе Министерства обороны Грузии рассказали о готовящихся в марте совместных учениях с НАТО.