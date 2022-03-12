В Минобороны Грузии рассказали о готовящихся в марте совместных учениях с НАТО

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Пресс-служба Министерства обороны Грузии заявила, что в марте на территории страны пройдут командно-штабные учения Грузия — НАТО.
В Минобороны Грузии рассказали о готовящихся в марте совместных учениях с НАТО
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  • © Anadolu Agency

«20—25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО (JTEC) проведут учения Грузия — НАТО... Манёвры Грузия — НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что в многонациональных учениях примут участие представители 23 стран — членов и партнёров НАТО.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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