Министр обороны США примет участие в предстоящих переговорах НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом рассказал пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.
Министр обороны США примет участие в предстоящих переговорах НАТО
  • AP

«(Остин. — RT) на следующей неделе отправляется в Брюссель, чтобы принять участие во встрече министров обороны НАТО», — заявил Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби добавил, что впоследствии Остин также совершит визит в Словакию, чтобы обсудить пути углубления отношений между Соединёнными Штатами и Словакией.

Ранее сообщалось, что Пентагон пока не планирует контактов между министрами обороны США и России Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу.

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