Россия доставила республикам Донбасса и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи

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Россия доставила в республики Донбасса и на Украину почти 3,6 тыс. т гуманитарного груза в целях помощи жителям Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Россия доставила республикам Донбасса и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи
  • РИА Новости

«В населённые пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3619 т груза», — заявил Мизинцев.

За сутки было проведено 37 гуманитарных акций.

В рамках акций мирному населению передали 267 т продуктов питания, средств гигиены и лекарств.

Ранее ООН провела первый конвой с гуманитарной помощью в украинский город Сумы.

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