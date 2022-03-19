Россия доставила республикам Донбасса и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи
- РИА Новости
«В населённые пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3619 т груза», — заявил Мизинцев.
За сутки было проведено 37 гуманитарных акций.
В рамках акций мирному населению передали 267 т продуктов питания, средств гигиены и лекарств.
Ранее ООН провела первый конвой с гуманитарной помощью в украинский город Сумы.