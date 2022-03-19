Россия доставила республикам Донбасса и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила в республики Донбасса и на Украину почти 3,6 тыс. т гуманитарного груза в целях помощи жителям Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

РИА Новости