Войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанска и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное», — сказал он.
16 марта подполковник Андрей Марочко, представитель Народной милиции ЛНР, в стриме RT рассказал, что освобождено уже порядка 80% территории республики.