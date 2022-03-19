Войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска

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Войска Луганской Народной Республики вышли к северной окраине Лисичанска, в настоящее время они уничтожают разрозненные группы националистов, которые отступили из города Рубежное.
Войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанска и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное», — сказал он.

16 марта подполковник Андрей Марочко, представитель Народной милиции ЛНР, в стриме RT рассказал, что освобождено уже порядка 80% территории республики.

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