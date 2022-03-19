Войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска

Войска Луганской Народной Республики вышли к северной окраине Лисичанска, в настоящее время они уничтожают разрозненные группы националистов, которые отступили из города Рубежное.

РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанска и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное», — сказал он. 16 марта подполковник Андрей Марочко, представитель Народной милиции ЛНР, в стриме RT рассказал, что освобождено уже порядка 80% территории республики.