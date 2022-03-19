СК России возбудил ещё два дела в связи с массированными обстрелами жителей Донбасса
- РИА Новости
«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — говорится в сообщении на сайте СК России.
По данным следствия, в период 18—19 марта в результате попадания и разрыва снарядов в Стаханове и Сватове погибли шесть мирных граждан, среди которых один несовершеннолетний. Ещё два человека получили ранения.
В этот же период также были совершены обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Новоазовске, Ясиноватой, Волновахе и Мариуполе ДНР. В результате погибли пять мирных граждан, ещё 28 получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование преступлений украинских националистов против мирного населения.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о гибели четырёх мирных жителей республики за сутки. Ещё 26 человек были ранены.