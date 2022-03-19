Дистанционное обучение в ДНР возобновляется с 23 марта

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Дистанционное обучение в ДНР возобновляется с 23 марта. Распоряжение об этом подписал глава республики Денис Пушилин.
Дистанционное обучение в ДНР возобновляется с 23 марта
  • РИА Новости

«Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных учреждениях ДНР исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения», — говорится в документе, который цитирует ДАН.

Распоряжение не распространяется на учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Их обучение возобновится по возвращении из эвакуации.

В конце февраля сообщалось, что около 400 детей, которых эвакуировали из Донбасса в Россию, пошли в школы Московской области.

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