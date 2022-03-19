Постпредство России при ООН обеспокоено задержанием украинской правозащитницы Бережной

Постпредство России при ООН заявило об обеспокоенности в связи с информацией о задержании сотрудниками СБУ украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной.

«Мы крайне обеспокоены новостями о том, что СБУ задержала известную украинскую правозащитницу и антифашистку Елену Бережную», — говорится в сообщении постпредства на странице МИД России в Telegram.

В ведомстве напомнили, что Бережная обращалась к членам Совета Безопасности с информацией о «разгуле фашизма» на Украине.

«С учётом радикально-националистической вакханалии, охватившей Киев, есть все основания опасаться за её жизнь и здоровье», — заключили в постпредстве.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Служба безопасности Украины проводит массовые проверки и аресты местных жителей, желающих эвакуироваться в Россию.