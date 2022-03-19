В ДНР заявили об эвакуации ещё 251 человека из Мариуполя

Из Мариуполя в течение 19 марта эвакуирован 251 человек, в том числе 48 детей. Об этом заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В течение дня 19 марта, с 08:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 251 человек, включая 48 детей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что в настоящее время эти люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 14,3 тыс. человек, в том числе более 2,7 тыс. детей.