Лавров заявил, что политическую деятельность Зеленского сложно воспринимать всерьёз

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политическую деятельность президента Украины Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьёз, так как его слова расходятся с делами.

Об этом он сказал во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

«Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны (такое соглашение в рамках СНГ существовало) и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьёз политику украинского руководства», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, слова Зеленского часто расходятся с его действиями.

«Точно так же, как он на ранней стадии своих президентских полномочий, ещё когда играл в театре и снимал сериалы, всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлён. Пожалуйста — жизнь доказывает, чьё слово что стоит», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил в интервью RT, что президент Украины Владимир Зеленский желает подтолкнуть американского лидера Джо Байдена к конфронтации с Россией через конгресс США.