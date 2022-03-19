Лукашенко заявил о хорошем состоянии здоровья Путина

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что президент России Владимир Путин находится в хорошей форме.
Лукашенко заявил о хорошем состоянии здоровья Путина
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или ещё там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», — сказал он.

Лукашенко добавил, что Путин спортсмен, так что со здоровьем у него всё отлично.

Ранее президент Белоруссии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент мало управляет происходящими в стране процессами.

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