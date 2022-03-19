Лукашенко: Зеленский мало управляет процессами на Украине

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент мало управляет происходящими в стране процессами.
Лукашенко: Зеленский мало управляет процессами на Украине
  • РИА Новости

«Я могу только высказать свою точку зрения в отношении Володи Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами на Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он неглупый человек. И я надеялся, что с опытом, во второй президентский срок, он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией на Украине. Не произошло. Начался конфликт», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, ситуацией на Украине в настоящий момент управляют представители Запада и США, которые взяли в свои руки процесс противодействия России.

«Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом на Украине. Грубо говоря, у Зеленского на столе два телефона: один телефон, второй телефон — спутниковая связь с Байденом и премьером Англии Джонсоном. Два телефона. Вот в основном он управляется этими двумя руководителями. Человек несамостоятельный», — отметил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым».

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