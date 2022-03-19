Лукашенко: если бы СССР сохранился, то многих конфликтов в мире можно было бы избежать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что если бы Советский Союз сохранился до сих пор, то многих конфликтов в мире можно было бы избежать.

Об этом сообщает БЕЛТА в своём Telegram-канале.

«Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза», — заявил он.

По его словам, в период существования СССР мир был многополярен, один полюс уравновешивал другой.



«Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, является монополизация Соединёнными Штатами Америки нашей планеты», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская сторона выступает исключительно за переговоры и мирное урегулирование ситуации на Украине.