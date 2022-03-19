Лукашенко: если Украина не договорится с Россией, то подпишет акт о капитуляции

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что если Украина не договорится с Россией сейчас, то в итоге подпишет акт о капитуляции.

«Это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией — подпишет акт о капитуляции», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, сейчас российская сторона предлагает Украине вариант урегулирования и договор, которые являются приемлемыми.

«Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернётся. Такой ситуации больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент», — подчеркнул он.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах с Киевом, заявил, что позиция по Донбассу сформулирована чётко и Россия от неё не отступит.