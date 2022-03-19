Лукашенко рассказал о взаимосвязи Белоруссии и России в экономике и военной сфере

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что Россия — это не просто союзник Белоруссии: две страны являются одним целым в экономике и военной сфере.

Об этом сообщает БЕЛТА в своём Telegram-канале.

«Во-первых, экономически практически неразделимые системы. Мы настолько серьёзно вмонтированы в производственную систему России, а Россия — в белорусскую систему, что разрыв кооперационных связей приведёт к катастрофе в экономике. И, во-вторых, у нас единый рынок. Мы в Россию поставляем, наверное, половину нашей продукции. Это наш основной рынок. И этим всё сказано», — сказал он.

По его словам, Белоруссия и Россия — это практически «одно целое в производстве, в экономике, в продажах единый рынок».

«И в военном отношении у нас вообще одна группировка вооружённых сил», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договоры по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере.