Минобороны России опубликовало видео уничтожения диверсионного подразделения ВСУ
Отмечается, что группа передвигалась на четырёх американских военных автомобилях повышенной проходимости. За ними при этом велось наблюдение.
В определённый момент на видео видно, как по подразделению наносится удар высокоточным ракетным вооружением.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили подземный склад с боеприпасами ВСУ при помощи авиационного ракетного комплекса «Кинжал».