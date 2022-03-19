Минобороны России опубликовало видео уничтожения диверсионного подразделения ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск.

Отмечается, что группа передвигалась на четырёх американских военных автомобилях повышенной проходимости. За ними при этом велось наблюдение.

В определённый момент на видео видно, как по подразделению наносится удар высокоточным ракетным вооружением.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили подземный склад с боеприпасами ВСУ при помощи авиационного ракетного комплекса «Кинжал».