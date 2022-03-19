Российские военные ликвидировали 93 украинских дезертира, бежавших из Мариуполя

ВС России ликвидировали 93 украинских дезертира, которые бежали из Мариуполя в гражданской одежде, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За сегодняшнюю ночь 93 из них (украинских дезертиров. — RT) ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения — это вопрос короткого времени», — сказал он.

По словам Мизинцева, за последние двое суток от 150 до 200 человек дезертировали из Мариуполя разрозненными группами в гражданской одежде, используя гуманитарные коридоры.

Ранее российское Минобороны заявило о готовности открыть гуманитарные коридоры для националистов из Мариуполя, но получило от украинских властей отказ.

18 марта стало известно, что Мариупольский аэропорт полностью перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики.