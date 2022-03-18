ВС России 18 марта обеспечили эвакуацию из Мариуполя 13,7 тысячи человек

Российские вооружённые силы обеспечили 18 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя 13,7 тыс. человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За истёкшие сутки от ужасов и произвола, устроенных неонацистами, из города эвакуирован 13 751 человек, а всего уже 56 743», — рассказал Мизинцев.

Он отметил, что гуманитарная операция в Мариуполе продолжается.

Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.

Ранее сообщалось, что подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке ВС России продолжают сжимать кольцо окружения и вести боевые действия против группировок националистов в центре Мариуполя.