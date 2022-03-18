ВС России 18 марта обеспечили эвакуацию из Мариуполя 13,7 тысячи человек
- РИА Новости
«За истёкшие сутки от ужасов и произвола, устроенных неонацистами, из города эвакуирован 13 751 человек, а всего уже 56 743», — рассказал Мизинцев.
Он отметил, что гуманитарная операция в Мариуполе продолжается.
Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.
Ранее сообщалось, что подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке ВС России продолжают сжимать кольцо окружения и вести боевые действия против группировок националистов в центре Мариуполя.