Новак и вице-премьер Казахстана обсудили поставки российского газа

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Вице-премьер России Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в страну российского газа и нефти.
Новак и вице-премьер Казахстана обсудили поставки российского газа
  • РИА Новости

«Участники встречи обсудили... перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике», — пишет пресс-служба правительства России.

Стороны также поговорили о поставках природного газа и российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и о совместном освоении месторождений Хвалынского и Имашевского.

Ранее министр энергетики Казахстана Булат Акчулаков заявил, что экспорт нефти из республики ведётся в штатном режиме, ограничений нет.

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