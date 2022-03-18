В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск

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Украинские войска обстреляли город Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:15 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — сообщили в представительстве ДНР.

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя погибли  в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.

17 марта в представительстве ДНР сообщили, что  украинская армия открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного вооружения.

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