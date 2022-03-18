В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:15 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — сообщили в представительстве ДНР.
Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.
17 марта в представительстве ДНР сообщили, что украинская армия открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного вооружения.