В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:15 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — сообщили в представительстве ДНР.

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.

17 марта в представительстве ДНР сообщили, что украинская армия открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного вооружения.