Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Ка-52 при высадке десанта
Видео снято из кабины лётчиков Ка-52, в частности, показано поражение военных целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
В какой-то момент лётчик говорит, что подбит.
В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолёта Ка-52 попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл своей машиной группу вертолётов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.
Отмечается, что экипаж повреждённого вертолёта не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолётов.