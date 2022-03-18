Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Ка-52 при высадке десанта

Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы ударного вертолёта Ка-52, который был подбит во время высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом.

Видео снято из кабины лётчиков Ка-52, в частности, показано поражение военных целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.

В какой-то момент лётчик говорит, что подбит.

В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолёта Ка-52 попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл своей машиной группу вертолётов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.

Отмечается, что экипаж повреждённого вертолёта не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолётов.