Депутат Госдумы Бутина прокомментировала идею номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира
- РИА Новости
«Довольно странный выбор — предложение сделать Зеленского кандидатом на Нобелевскую премию мира», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, это некорректно, и таким образом Нобелевская премия мира себя компрометирует.
Бутина добавила, что в Госдуме можно обсудить идею предложения более подходящей кандидатуры, но в настоящее время к России относятся предвзято, поэтому вопрос — «стоит ли участвовать в этом фарсе».
Ранее сообщалось, что европейские политики попросили комитет продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий».