Депутат Госдумы Бутина прокомментировала идею номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира

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Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина прокомментировала сообщение о том, что европейские политики попросили продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира для номинирования президента Украины Владимира Зеленского.
Депутат Госдумы Бутина прокомментировала идею номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира
  • РИА Новости

«Довольно странный выбор — предложение сделать Зеленского кандидатом на Нобелевскую премию мира», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это некорректно, и таким образом Нобелевская премия мира себя компрометирует.

Бутина добавила, что в Госдуме можно обсудить идею предложения более подходящей кандидатуры, но в настоящее время к России относятся предвзято, поэтому вопрос — «стоит ли участвовать в этом фарсе».

Ранее сообщалось, что европейские политики попросили комитет продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий».

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