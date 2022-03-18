Минобороны России показало кадры уничтожения узла связи украинских военных

Минобороны России представило видео уничтожения узла связи украинских военных.

«Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата», — заявили в Минобороны.

На кадрах показан вид сверху на отдельно стоящее посреди леса здание, затем взрыв.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников за ночь.