Минобороны России показало кадры уничтожения узла связи украинских военных
«Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата», — заявили в Минобороны.
На кадрах показан вид сверху на отдельно стоящее посреди леса здание, затем взрыв.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников за ночь.