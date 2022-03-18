В Минобороны России заявили об уничтожении шести украинских беспилотников за ночь

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников за ночь.

«За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе ещё шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один Bayraktar», — сказал он.

По словам официального представителя Минобороны России, также оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, включая три командных пункта.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ.